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Ukraine-Krieg Verletzte bei Raketenangriff auf Kiew

Immer wieder gerät im russischen Angriffskrieg die ukrainische Hauptstadt unter Beschuss. Auch in dieser Nacht gibt es Verletzte.

Ukraine-Krieg: Verletzte bei Raketenangriff auf Kiew
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Immer wieder gerät Kiew unter Beschuss. (Archivbild) Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Kiew - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht erneut unter Raketenbeschuss geraten. Der Feind habe die Stadt mit ballistischen Raketen angegriffen, teilten Bürgermeister Vitali Klitschko und Militärgouverneur Tymur Tkatschenko auf Telegram mit. Sie riefen die Anwohnerinnen und Anwohner auf, sich in Schutzräume zu begeben. Ein dpa-Reporter vor Ort berichtete von mehreren Angriffswellen. Mindestens sechs Menschen wurden laut Klitschko bei den Angriffen verletzt. 

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Bei den nächtlichen Attacken sei es in mehreren Bezirken zu Bränden gekommen. Nach vorläufigen Angaben Tkatschenkos gab es Schäden in einem Stadtbezirk im Ostteil der Stadt. Im Westteil Kiews brach demnach ein Brand in einem Bürogebäude aus. Zudem sei ein unbewohntes Gebäude beschädigt worden.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg.