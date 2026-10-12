Ukraine-Krieg: Trump verkündet Waffenruhe in Ukraine - Russen greifen an

Republikaner kritisieren Trumps Diesel-Deal mit Putin

Während Trump den russischen Präsidenten nur äußerst selten persönlich attackiert, beschuldigt er Selenskyj, mit Angriffen auf den russischen Energiesektor zur weltweiten Diesel-Knappheit beigetragen zu haben - und rief ihn auf, Angriffe auf russische Raffinerien zu stoppen. Die Preise für Rohöl und Diesel sind vor allem infolge des Iran-Krieges in die Höhe geschossen, den die USA und Israel im Februar einseitig begonnen hatten.

Ein ukrainischer Regierungsbeamter sagte dem US-Nachrichtenportal "Axios", der von Trump verlangte Verzicht auf Attacken auf Ölraffinerien würde Russland bevorteilen, da es in der Ukraine nur eine - nicht einmal voll funktionsfähige - Raffinerie gebe. In Russland gebe es dagegen ein riesiges Netz solcher Anlagen.

Dass Trump jetzt plant, Diesel aus Russland zu importieren, stößt nicht nur bei demokratischen, sondern auch bei republikanischen US-Senatoren auf Kritik, die das für rechtswidrig halten. Der Kongress habe im Jahr 2022 die Einfuhr russischer Energieträger untersagt, damit die USA nicht Russlands Krieg gegen die Ukraine finanzieren, heißt es in einem Protestschreiben von sieben Senatorinnen und Senatoren beider Parteien. "Präsident Trumps Entscheidung, russische Importe zu erlauben, steht im direkten Widerspruch zu diesem Gesetz."

Drohnenangriffe aus Russland und Ukraine gemeldet

Während auf politischer Ebene weiter gestritten wird, überziehen sich die Ukraine und Russland unverändert mit Drohnenangriffen. Der Einflug ukrainischer Drohnen legte am Abend den Flugbetrieb auf Moskaus Passagierflughäfen kurzzeitig lahm. Auf den Flughäfen Scheremetjewo, Wnukowo, Domodedowo und Schukowski wurden alle Landungen und Starts für kurze Zeit abgesagt, wie die Staatsagentur Tass berichtete. Mindestens 25 anfliegende Maschinen wurden in dieser Zeit auf andere Flugplätze umgeleitet. Der Alarm wurde am späten Abend an allen Flughäfen aufgehoben.

Ähnliches wurde auch von den Flughäfen in Kostroma und Jaroslawl nordöstlich der russischen Hauptstadt gemeldet. Nach Angaben von Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin wurden mindestens 23 ukrainische Drohnen auf ihrem Weg in die Metropole noch vor den Stadtgrenzen abgeschossen.

Bei einem russischen Angriff auf Iwano-Frankiwsk in der Westukraine wurden am Abend mindestens drei Soldaten getötet. Drei weitere Militärangehörige wurden bei dem Drohnenangriff verletzt, berichtete Bürgermeister Ruslan Marzinkyw auf Facebook.