Trump sagte, seine Regierung führe gleichzeitig ernsthafte Gespräche mit Moskau und habe "starke Signale" erhalten, dass auch Russland bereit sei, Frieden zu schließen. "Wäre das nicht schön?", schob Trump nach. "Es ist an der Zeit, diesen Wahnsinn zu beenden. Es ist an der Zeit, das Töten zu beenden. Es ist an der Zeit, den sinnlosen Krieg zu beenden." Dazu sei es nötig, mit beiden Seiten zu reden.