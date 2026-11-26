Washington - US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben Kremlchef Wladimir Putin gebeten haben, jegliche "militärische Aggressionen" gegen Gebiete in Europa einzustellen. Einen entsprechenden Wunsch habe er in seinen Gesprächen mit Putin bei dem jüngsten Treffen in China geäußert, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Er hoffe, dass so schnell ein Abkommen zwischen Russland und der Ukraine erzielt werden könne. Moskau führt seit fast fünf Jahren einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland.