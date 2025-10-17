Ukraine-Krieg Trump empfängt Selenskyj im Weißen Haus

Kommt es überhaupt zu einem weiteren Treffen zwischen beiden?

Bereits im August hatten sich Trump und Putin in Alaska gesehen - ohne Selenskyj und ohne greifbares Ergebnis. Auch jetzt ist unklar, welche Rolle der ukrainische Präsident bei dem Treffen spielen könnte.

Ob sich Putin und Trump tatsächlich ein weiteres Mal in diesem Jahr treffen werden, könnte auch vom Ausgang der Gespräche mit Selenskyj im Weißen Haus abhängig sein - und davon, ob die USA der Ukraine Tomahawk-Marschflugkörper bereitstellen wird. In diesem Falle dürften die Nato-Partnerstaaten den USA die Waffen abkaufen und sie der Ukraine zur Verfügung stellen.

Trump will sich als Vermittler im Ukraine-Krieg sehen

Trump versuchte schon lange, als Vermittler im Ukraine-Krieg zu intervenieren, bislang ohne größeren Erfolg. Ursprünglich hatte Trump nach dem Alaska-Treffen anvisiert, dass es in den Verhandlungen um ein Ende der Kämpfe zu einem Dreiertreffen kommt - doch das fand nie statt.

Russland hatte den Krieg im Februar 2022 mit einem Angriff auf die Ukraine begonnen. Seitdem dauern die Kämpfe unerbittlich an.