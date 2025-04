Ukraine-Krieg: Taurus-Lieferung an Ukraine bleibt brisantes Thema

Im Februar 2024 erklärte Scholz bei der dpa-Chefredaktionskonferenz: "Wir dürfen an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein." Scholz erklärte seinerzeit, dass für den Einsatz eine Beteiligung deutschen Personals nötig wäre, was nicht infrage komme. "Was an Zielsteuerung und an Begleitung der Zielsteuerung vonseiten der Briten und Franzosen gemacht wird, kann in Deutschland nicht gemacht werden."