Ukraine-Krieg: Sorgen wegen des russischen AKW Kursk

In der Stadt Kurtschatow und dem Umland fiel wegen eines ukrainischen Drohnentreffers der Strom aus. Das teilte der kommissarische Gouverneur von Kursk, Alexander Smirnow, auf Telegram mit. Russland teilte außerdem der IAEA mit, dass auf dem Gelände des AKW Teile ukrainischer Raketen gefunden worden seien. Einen direkten Beschuss habe es aber nicht gegeben, hieß es in einem Schreiben der russischen Vertretung bei den internationalen Organisationen in Wien. Die Angaben zu diesem Fund waren nicht unabhängig überprüfbar.

Ukraine füllt Austauschfonds an Gefangenen auf

Die ukrainische Führung äußerte sich weiter nicht zum Vormarsch ihrer Armee mit Panzern und Artillerie auf russischem Gebiet. Selenskyj dankte aber in seiner Videobotschaft vom Freitagabend den Soldaten, die russische Gefangene gemacht hätten. "Das ist äußerst wichtig, und in den vergangenen drei Tagen war es besonders erfolgreich", sagte er. Wenn der Austauschfonds gefüllt sei, könne man weitere ukrainische Gefangene aus Russland freibekommen. Seit Beginn des Vorstoßes am Dienstag hatte es mehrere Videos gegeben mit Aufnahmen, wie Gruppen russischer Soldaten gefangen genommen werden. Dazu zählten auch Grenzschützer am Übergang Sudscha.

Zur militärischen Lage in diesem Kampfgebiet gab es weiter nur wenige verlässliche Angaben. Über den ukrainischen Fernsehsender Hromadske verbreitete sich ein Video, das ukrainische Soldaten an der Gasmesstation Sudscha zeigte. Von dort führt eine wichtige russische Erdgaspipeline in Richtung Ukraine und Zentraleuropa. Im russischen Militärblog Rybar hieß es, die Lage habe sich seit den Vortagen stabilisiert. "Aber es ist zu früh zu sagen, dass wir die Initiative übernommen haben."

Der ukrainische Generalstab sprach in seinem Abendbericht von 70 Gefechten entlang der Front im Osten und Süden des Landes. Auch wenn die genaue Zahl nicht überprüfbar ist, liegt sie doch niedriger als im Vergleich der vergangenen Tage. Besonders heftig gekämpft wurde demnach am Frontabschnitt Pokrowsk im ostukrainischen Gebiet Donezk.

USA geben der Ukraine mehr Militärhilfe

Die USA stellen der Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffskriegs weitere Militärhilfe im Umfang von rund 125 Millionen US-Dollar (rund 114 Millionen Euro) zur Verfügung. Enthalten seien "Abfangraketen für die Luftverteidigung, Munition für Raketensysteme und Artillerie, Mehrzweckradare und Panzerabwehrwaffen", teilte US-Außenminister Antony Blinken mit. Es handelt sich demnach um das zehnte Paket dieser Art. In den vergangenen Monaten hatten die USA Stück für Stück mehrere Tranchen bereitgestellt, nachdem der US-Kongress Ende April neue Mittel im Umfang von rund 61 Milliarden US-Dollar (56,2 Milliarden Euro) für Kiew freigegeben hatte.