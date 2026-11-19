Berlin - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu einem Gipfeltreffen der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin eingetroffen. "Wir tun alles dafür, dass Europa im Verhandlungsprozess voll und ganz vertreten ist und dass die Treffen zu Ergebnissen führen", teilte der Staatschef bei Telegram mit Blick auf die US-vermittelten Gespräche mit Russland mit. Bilder zeigten ihn nach der Ankunft auf dem Hauptstadtflughafen. Für Kiew gehe es um eine Stärkung der Flugabwehr und finanzielle Unterstützung. Geplant sei auch ein bilaterales Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).