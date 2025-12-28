Ukraine-Krieg: Selenskyj trifft Trump früher als geplant

Nach dem Treffen mit Präsident Trump will Selenskyj das Gespräch mit weiteren westlichen Verbündeten der Ukraine fortsetzen. "Wir brauchen sowohl an der Front als auch in der Diplomatie eine starke Position, damit (Kremlchef Wladimir) Putin nicht manipulieren und ein echtes und gerechtes Ende des Krieges verhindern kann", schrieb der ukrainische Präsident bei Telegram. Elf Staats- und Regierungschefs aus Europa und Kanada sowie die Spitzen von EU und Nato hatten Selenskyj vor seinem Treffen mit Trump bei einer Telefonschalte den Rücken gestärkt.