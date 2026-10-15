Ukraine-Krieg: Selenskyj kündigt Angriffe auf Russlands Ölraffinerien an

Kiew/London - Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat nach einem Bericht der "Financial Times" trotz der Kritik von US-Präsident Donald Trump neue Angriffe auf russische Ölraffinerien angekündigt. Die Zurückhaltung sei vorbei, sagte Selenskyj im Interview der "FT". Demnach äußerte Selenskyj auch seine Verärgerung über den "gefährlichen" Mangel an US-Geheimdienstdaten und der parallelen Drosselung des Satelliteninternetdienstes Starlink, während Russland seine Angriffe auf die Ukraine intensiviere. "Wir werden einen Ausweg finden", sagte Selenskyj, ohne Details zu nennen. Auch andere westliche Geheimdienste liefern Kiew Daten.