Ukraine-Krieg: Rumänien schießt fremde Drohne im eigenen Luftraum ab

Buzau - Die rumänische Luftwaffe hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Bukarest eine fremde Drohne abgeschossen, die in den Luftraum des Nato- und EU-Landes eingedrungen war. Der Pilot des F-16-Kampfjets habe das eingedrungene Objekt über unbewohntem Gebiet nahe Padina im ostrumänischen Kreis Buzau mit einer Rakete eliminiert, teilte das Ministerium auf seiner Webseite mit. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Mediafax handelte es sich um den ersten Abschuss einer Drohne im rumänischen Luftraum.