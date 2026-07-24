Ukraine-Krieg: Rumänien schießt fremde Drohne im eigenen Luftraum ab

Über die Herkunft des Flugobjekts machte das Ministerium zunächst keine Angaben. Rumänien hat eine rund 600 Kilometer lange Grenze zu der von Russland angegriffenen Ukraine. In der Vergangenheit waren mehrere Dutzend russische Drohnen in den rumänischen Luftraum eingedrungen. Um sie abschießen zu können, hatte Bukarest erst im Vorjahr gesetzliche Grundlagen geschaffen. Weiterhin besteht die Sorge, dass die Trümmer abgeschossener Flugobjekte die Bevölkerung am Boden gefährden könnten.