In Polen findet das erste Militärmanöver der Koalition der Willigen zur Unterstützung der Ukraine statt. 2.800 Soldaten aus elf Ländern nehmen teil. Dabei soll getestet werden, wie nach dem Ende des Kriegs ein dauerhafter Frieden gesichert werden kann. Die Übung soll bis zum 22. November dauern und wird von Großbritannien und Frankreich geleitet. In Nowa Deba im Südosten des Landes war für Freitag eine Pressevorführung zu dem Manöver geplant. Der Ort liegt 43 Kilometer von Rudnik nad Sanem entfernt, wo eine der beiden Raketen einschlug.