Warschau - Nach dem Absturz von drei militärischen Flugobjekten hat Polens Regierung Russland eine gezielte Provokation während eines Manövers der sogenannten Koalition der Willigen vorgeworfen. "Wir wissen ganz sicher, dass das, was vom Himmel gefallen ist, aus Russland kommt", sagte Regierungschef Donald Tusk. Dies sei eine "absichtliche Provokation", fügte er hinzu. Es sei kein Zufall, dass diese Objekte in der Nähe des Ortes abgestürzt seien, an dem die Manöver der Verbündeten der Ukraine stattfinden.