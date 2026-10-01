Die Alliierten hatten sich bei ihrem Gipfel in Den Haag im Juni 2025 auf das neue Ziel festgelegt, spätestens ab 2035 jährlich fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung und Sicherheit zu investieren - so viel wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Davon sollen 3,5 Prozent klassische Verteidigungsausgaben sein, weitere 1,5 Prozent können etwa in Infrastruktur fließen. Zuvor lag das Nato-Ziel bei zwei Prozent.

Die Laudatio des Kanzlers auf die Nato war seine zweite außenpolitische Grundsatzrede in diesem Jahr. Im Februar hatte er seine Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor allem der transatlantischen Partnerschaft zwischen Europa und den USA gewidmet. In seiner jetzigen Rede ging es fast ausschließlich um die Politik gegenüber der Ukraine und Russland.