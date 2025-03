Ukraine-Krieg: Medien: USA stellen Ukraine-Militärhilfen vorerst ein

Trump hatte die Ukraine-Hilfen schon während des Wahlkampfes infrage gestellt und nach dem in aller Öffentlichkeit ausgetragenen Streit mit Selenskyj im Oval Office am Freitag offen damit gedroht, der Ukraine jegliche Unterstützung der USA zu entziehen. Er behauptete, Selenskyj sei nicht an Frieden interessiert, solange die USA militärisch Hilfe leisteten, weil er dies als strategischen Vorteil betrachte.