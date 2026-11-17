Russischer Angriff auf Brücken in Kiew

Ihrerseits beschoss das russische Militär in der Nacht die Hauptstadt Kiew und andere ukrainische Städte mit ballistischen Raketen und Kampfdrohnen. In Kiew wurden nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko die Nord- und die Südbrücke beschädigt. Er nahm morgens ein Video auf der Nordbrücke auf und sagte, die Schäden würden repariert. Moskau attackiert seit Ende September immer wieder die Brücken in Kiew. Das verursacht massive Verkehrsprobleme in der Hauptstadt, die durch den Fluss Dnipro geteilt wird.