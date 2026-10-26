Ukraine-Krieg: Hilfsaktion für Frontstadt Oleschky läuft an

Kiew - Die Streitkräfte Russlands und der Ukraine lassen ab Montag die Waffen schweigen für eine Hilfsaktion für die Frontstadt Oleschky in dem von russischen Truppen kontrollierten Teil des ukrainischen Gebiets Cherson. Nach dem russischen Generalstab bestätigte auch der Generalstab in Kiew, dass ab 03.00 Uhr rund um den Ort für die Dauer einer humanitären Operation eine Feuerpause gelte. Dabei sollen Lebensmittel und Medikamente an die notleidenden Bewohner der Stadt geliefert werden, zudem sollen Vorbereitungen zur Herstellung der Bewegungsfreiheit der Bewohner getroffen werden.