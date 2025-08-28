Ukraine-Krieg: Guterres verurteilt russischen Angriff auf Kiew

New York/Kiew - UN-Generalsekretär António Guterres hat die jüngsten Raketen- und Drohnenangriffe Russlands auf die ukrainische Hauptstadt Kiew scharf verurteilt. "Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur sind inakzeptabel und müssen sofort beendet werden", schrieb Guterres auf der Plattform X. Er rufe erneut zu einer vollständigen, sofortigen und bedingungslosen Waffenruhe auf, "die zu einem gerechten, umfassenden und nachhaltigen Frieden in der Ukraine führt". Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich für die unterstützenden Worte des UN-Generalsekretärs.