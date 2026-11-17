Paris/Manila - Die französische Regierung bestätigt die Präsenz eigener Soldaten in der Ukraine, weist aber den russischen Vorwurf einer direkten Beteiligung im Krieg entschieden zurück. Diese Behauptung sei absurd, die entsandten Soldaten hätten keine Kampfabsicht, sagte die beigeordnete Ministerin im französischen Verteidigungsministerium, Alice Rufo, in der Nationalversammlung. Zuvor hatten Medien berichtet, dass französische Soldaten in der Ukraine im Rahmen der vertraulichen Mission "Volia" ukrainische Kräfte ausbildeten und Material warteten.