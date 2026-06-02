Ukraine-Krieg: Erneut heftige russische Luftangriffe auf Kiew

Kiew - Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen. Im Zentrum der Dreimillionenstadt waren heftige Explosionen zu hören. Viele Einwohner suchten in der Nacht Zuflucht in U-Bahn-Stationen und Luftschutzkellern. Kurzzeitig kam es auch zu Stromausfällen. Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte auf der Plattform Telegram, die Luftabwehr sei im Einsatz. Er sprach von mehreren Bränden, teils verursacht durch herabfallende Trümmerteile abgeschossener Raketen.