Ukraine-Krieg Daniel wer? Der Mann, der jetzt über die Ukraine verhandelt

Washington - Er ist vielen unbekannt und hat jetzt plötzlich eine Schlüsselposition der USA bei den internationalen Verhandlungen zum Ukraine-Krieg bekommen: Daniel Driscoll. Der US-Amerikaner soll Medienberichten zufolge nach Abu Dhabi für Gespräche mit einer russischen Delegation über eine mögliche Lösung des Konflikts gereist sein. Er hatte unter anderem auch vor Tagen die US-Delegation angeführt, die zu Gesprächen nach Kiew gereist war. Wer ist der Mann, der bislang öffentlich eher in der zweiten Reihe stand?