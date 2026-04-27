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Ukraine-Krieg 13 Verletzte nach schwerem Drohnenangriff auf Odessa

Russland hat in der Nacht einmal mehr die ukrainische Hafenstadt Odessa attackiert. Erneut sind dabei Zivilisten zu Schaden gekommen.

Ukraine-Krieg: 13 Verletzte nach schwerem Drohnenangriff auf Odessa
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Immer wieder trifft es Wohnhäuser in Odessa - hier bei einem russischen Angriff vor wenigen Tagen. (Archivbild) Foto: Michael Shtekel/AP/dpa

Odessa - Bei schweren russischen Drohnenangriffen in der Nacht auf die ukrainische Hafenstadt Odessa sind nach Behördenangaben mindestens 13 Menschen verletzt worden. Getroffen worden seien ein Wohnhaus und mehrere zivile Objekte in der Stadt, schrieb der örtliche Leiter der Militärverwaltung, Serhij Lyssak, auf Telegram. Der Militärgouverneur der Region, Oleh Kiper, berichtete zudem von Schäden an der Hafeninfrastruktur.

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Odessa ist als wichtiger ukrainischer Hafen immer wieder Ziel russischer Angriffe in dem seit mehr als vier Jahre dauernden Krieg. Die Stadt liegt nur etwas mehr als 100 Kilometer von der Frontlinie entfernt.