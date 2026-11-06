Auf die Frage, woher er kommt, nennt Oleksandr Shyshkov zuerst Nikopol, die ukrainische Hafenstadt am ehemaligen Kachowka-Stausee des Dnipro. Vier Jahre hat seine Familie dort in der Hoffnung auf Frieden ausgeharrt. Ihre Flucht aber begann vor rund vier Jahren in einer anderen Stadt, im weiter östlichen Lyssytschansk. Als die russische Armee den Ort im Juli 2022 besetzte, mussten Oleksandr, seine Ehefrau Alla und ihr Sohn Ruslan schnell weg.