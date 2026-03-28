Uhren umstellen: Vor oder zurück in die Sommerzeit?

- „Im Sommer stellt man die Gartenstühle VOR das Haus, im Winter wieder ZURÜCK.“
- „Spring forward, fall back.“ – Das englische Wortspiel erklärt alles: Im Frühling nach vorne, im Herbst zurück.
- „Immer zum Sommer hin.“ – Also: vorwärts.
- Die 2‑3‑2‑Regel: Frühling von 2 auf 3, Herbst von 3 auf 2.
Was stellt sich von selbst um – und was nicht?
Während Funkuhren und die meisten Smartphones die Zeitumstellung automatisch übernehmen, gilt das nicht für alle Geräte. Mikrowellen, Backöfen, ältere Radiowecker oder Anzeigen im Auto wollen oft noch per Hand korrigiert werden. Praktisch: Alles, was sein Funksignal aus Braunschweig bekommt, ist zuverlässig auf Kurs – sofern die automatische Einstellung nicht ausgeschaltet ist.