Uhren umstellen: Vor oder zurück in die Sommerzeit?

Ganz konkret bedeutet die Umstellung: Um 2 Uhr wird auf 3 Uhr vorgestellt. Eine Stunde verschwindet! Die sogenannte Normalzeit – oft „Winterzeit“ genannt – macht dann bis Oktober Pause. Die verlorene Stunde wird uns erst im Herbst wieder zurückgegeben, wenn die Uhren in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober 2026 erneut angepasst werden.