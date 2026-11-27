Es ist ein Schlag gegen Geldwäsche, Schwarzarbeit und mutmaßlich bandenmäßiger Steuerhinterziehung: Mehreren deutschen und europäischen Behörden ist es gelungen, ein mutmaßlich kriminelles Netzwerk aufzudecken. Dafür koordinierten die Ermittler 310 europaweite Durchsuchungen in zwölf Ländern. 23 Haftbefehle wurden vollstreckt und 1,6 Millionen Euro Bargeld sichergestellt, außerdem Luxusautos, Gold, Uhren und Schmuck. Am Freitag informierten die Ermittlungsbehörden in Erfurt über die bisherigen Ergebnisse.