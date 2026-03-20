UEFA-Wertung: Fünfter Champions-League-Platz für Bundesliga weit entfernt

Berlin - Die Chance auf einen fünften Champions-League-Startplatz für die Fußball-Bundesliga in der kommenden Saison ist nach den Achtelfinals im Europacup erheblich gesunken. In der dafür maßgeblichen UEFA-Saisonwertung belegt Deutschland vor den verbleibenden K.-o.-Runden nur den dritten Rang, lediglich die ersten beiden Nationen dürfen in der nächsten Spielzeit einen zusätzlichen Teilnehmer für die Königsklasse stellen. Der Rückstand der Bundesliga auf die zweitplatzierten Spanier ist angewachsen.