UEFA-Wertung: Fünfter Champions-League-Platz für Bundesliga weit entfernt

Grund dafür war unter anderem das Aus von Bayer Leverkusen und des VfB Stuttgart im Achtelfinale. Damit sind nur noch drei von sieben deutschen Europapokal-Teilnehmern in den Viertelfinals dabei und können weiter Punkte für das deutsche UEFA-Konto sammeln: der FC Bayern in der Champions League, der SC Freiburg in der Europa League und der FSV Mainz 05 in der Conference League.