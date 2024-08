UEFA-Supercup Mbappé in der Startelf: Pflichtspieldebüt für Real Madrid

Warschau - Fußball-Superstar Kylian Mbappé wird im UEFA-Supercup sein Pflichtspieldebüt für Real Madrid geben. Real-Trainer Carlo Ancelotti hat den 25-jährigen Franzosen für die Startelf nominiert. "Er kam in guter Verfassung an und hat sich sehr gut an das Team angepasst", sagte Ancelotti vor der Partie am Abend (21.00 Uhr, Sat.1 und DAZN) gegen den italienischen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo in Warschau. Auch der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger wird im ersten Pflichtspiel der Königlichen nach dem Karriereende von Toni Kroos von Beginn an spielen.