Die drei Tunnelbasiseinheiten des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt absolvierten in den vergangenen Wochen gemeinsame Vor-Ort-Termine an der Eisenbahnneubaustrecke VDE 8.1. Im Mittelpunkt standen nach Angaben des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt die Besonderheiten der Gefahrenabwehr und der Rettungswege in den Tunnelanlagen entlang der ICE-Neubaustrecke zwischen Ebensfeld und Erfurt, die bei Katzhütte auch durch den Landkreis führt.