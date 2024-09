Auf Bildern war zu sehen, wie Hubschrauber Wasser aus einem See aufnahmen. Feuerwehrleute simulierten Löscharbeiten, in dem sie Wasser verspritzten. Auch die in Braunschweig stationierte Löschflugzeugstaffel ist im Einsatz. Die beiden Maschinen sind noch bis zum voraussichtlichen Ende der Waldbrandsaison am 31. Oktober in Niedersachsen.