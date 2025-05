Bei einer Großübung an der Hutsburg bei Helmershausen probten Kameraden aus vielen Feuerwehren, vor allem aus den Rhönblick-Orten, am Samstag den gemeinsamem Einsatz gegen einen Waldbrand – ein hochaktuelles Thema angesichts der zunehmenden Trockenheit durch den Klimawandel. Laut Kreisbrandmeister Tobias Marschall, der die Übung federführend organisiert hatte, waren insgesamt 76 Einsatzkräfte auf den Beinen und mit ihren Fahrzeugen vor Ort – aus den Rhönblick-Ortsteilen Gerthausen, Wohlmuthausen, Helmershausen, Bettenhausen, Seeba, Stedtlingen, Hermannsfeld sowie aus Kaltennordheim, Kaltensundheim, Dreißigacker und Walldorf. Dazu kamen noch sieben Beobachter von der Feuerwehr Hümpfershausen und dem Forstamt Kaltennordheim. Unter anderem war ein Pendelverkehr eingerichtet, um Wasser an die „Brandstelle“ zu bringen. Kreisbrandmeister Tobias Marschall dankte allen an der gelungenen Übung Beteiligten und Unterstützern.