Übung im Lobdeburg-Tunnel: 300 Einsatzkräfte trainieren Brand-Szenario auf A4 bei Jena

Jena (dpa/th) - Ein brennender Lastwagen im Autobahntunnel, verletzte Menschen, Verkehrsstau: Auf der Autobahn 4 bei Jena haben Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz aus Jena und umliegenden Regionen einen Großeinsatz für ein solches Szenario trainiert. Rund 300 Einsatzkräfte und Übungsdarsteller waren in der Nacht zum Sonntag an der Großübung im Lobdeburg-Tunnel beteiligt, wie die Stadtverwaltung Jena mitteilte. Neben den notwendigen Rettungsmaßnahmen seien vor allem die Führung und die Koordination verschiedener Einsatzkräfte und die Kommunikation über größere Entfernungen hinweg geübt worden.