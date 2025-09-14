Die in Thüringen und Sachsen stationierte Panzergrenadierbrigade 37 hat rund 2.000 Soldaten und 1.000 Fahrzeuge nach Litauen verlegt. Die vorige Woche begonnene Übung läuft zeitgleich zum russischen Großmanöver „Sapad“, das an diesem Freitag startete. Brigade-Kommandeur David Markus sagte mit Blick auf „Sapad“ unserer Redaktion: „Die Truppe ist einsatzbereit.“ Im Fall einer Ausdehnung des russischen Manövers könne die Abschreckung ausgeweitet werden. Die in Bad Salzungen stationierten Marder-Schützenpanzer stünden „abrufbereit“.