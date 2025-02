Übung für Piloten: Bundeswehr plant Nachtflüge mit Hubschraubern über Hessen

Fritzlar (dpa/lhe) - Die Bundeswehr wird in den Nächten der ersten beiden Märzwochen in Teilen von Hessen mit Kampfhubschraubern unterwegs sein. Jeweils von Montag bis Donnerstag seien die Übungsflüge geplant, darunter Tiefflüge in teils unter 30 Metern Höhe, teilte das Kampfhubschrauberregiment 36 in Fritzlar mit. Es könne zu einer erhöhten Lärmbelastung kommen. Deshalb werde versucht, das Übungsgebiet immer wieder zu wechseln.