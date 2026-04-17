Fritzlar - Die Bundeswehr will in der kommenden Woche in Teilen Hessens, Thüringens, Nordrhein-Westfalens und Niedersachsens Nachtflugübungen mit Kampfhubschraubern üben und warnt vor möglichen Lärmbelastungen. Tiefflugübungen solle es im Raum Alsfeld, Marburg, Korbach, Warburg, Göttingen, Mühlhausen und Bad Hersfeld von Montag bis Donnerstag geben, teilte das Kampfhubschrauberregiment 36 in Fritzlar mit. Es werde versucht, das Übungsgebiet stetig zu wechseln.