Zunächst die Fakten: Über den Regionalplanentwurf und die darin vorgesehenen Windvorranggebiete (14 sind es im Kreis Hildburghausen) wird derzeit bei Bürgerversammlungen, in Gemeinderäten und auch im Kreistag kontrovers diskutiert. Gut so. „Wie viel Windenergie verträgt unser Landkreis?“ wollten wir daher von den Leserinnen und Leser unserer Zeitung wissen. Dazu bestand von 9. bis 14. Juni per online-Umfrage Gelegenheit.