„Wir gehen dort nicht mehr einkaufen. Für mich ist dieser Laden ein No-Go“, Kommentare wie diese sind derzeit überall zu lesen und zu hören, wenn die Rede auf den Parkplatz am Tegut auf dem Lautenberg kommt. Der Grund dafür sind Zahlungaufforderungen, die momentan in viele Briefkästen flattern. Der zu zahlende Betrag liegt bei 47,50 Euro. Und zwar für jede einzelne Verfehlung. Wer also beispielsweise jeden Tag ganz kurz das Auto abgestellt hat, um seine Kinder vor der Schule abzuliefern, der darf sich schon mal warm anziehen.