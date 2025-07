Erfurt (dpa/th) - Achtung, wenn es sticht: In Thüringen sind bis Ende Juni schon mehr Borreliose-Fälle bekanntgeworden als im Vorjahreszeitraum. Mindestens 137 Mal wurde die durch infizierte Zecken übertragene Infektionserkrankung in diesem Jahr an die Gesundheitsämter gemeldet, wie das Gesundheitsministerium auf Anfrage mitteilte. Im Vorjahr waren es demnach in diesem Zeitraum 101 Fälle gewesen.