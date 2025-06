„Übersommern“: Der neue Reisetrend für heiße Sommer

Wie eine Analyse der Ferienhausplattform und App FeWo-direkt ergeben hat, ist das Interesse an vierwöchigen Ferienhausaufenthalten in den Sommerferien im Jahresvergleich um 15 Prozent gestiegen. Insbesondere für Reiseziele in gemäßigten Klimazonen verzeichnet FeWo-direkt deutlich mehr Suchanfragen für Langzeitaufenthalte als noch im Vorjahr. Nach vier Wochen Sommerurlaub in Schweden wurde auf FeWo-direkt etwa 30 Prozent häufiger gesucht als im vergangenen Jahr, entsprechende Optionen in Dänemark sammelten im Jahresvergleich sogar 35 Prozent mehr Klicks.