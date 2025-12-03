Überschwemmungen: Versicherer wollen flutgefährdete Gebäude besser absichern

Druck aus den Ländern

Der GDV reagiert damit auf politischen Druck aus den Ländern, die die auf große Überschwemmungen regelmäßig folgenden Milliardenkosten nicht mehr bezahlen wollen. Die Versicherer wiederum sträuben sich gegen die von vielen Landespolitikern geforderte Pflichtversicherung, weil diese die Kosten für sämtliche Hausbesitzer und auch deren Mieter in die Höhe treiben würde. Das würde dann auch die Bewohner hochwassersicherer Wohnungen treffen. Denn diese müssten in Form höherer Beiträge dann für Hausbesitzer mitzahlen, die ihren Traum vom Eigenheim in einem Überschwemmungsgebiet verwirklicht haben.