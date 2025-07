Kerrville - Das von den tödlichen Sturzfluten verwüstete Sommerlager "Camp Mystic" im US-Bundesstaat Texas ist einer Analyse zufolge in einem Gebiet mit extremer Hochwassergefahr gebaut worden. Für viele der Hütten habe ein hohes Überschwemmungsrisiko bestanden, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf Daten der Bundesbehörden. Einige hätten in einem Korridor nah am Flussufer gestanden, in denen die Überflutungsgefahr als "extrem" gelte.