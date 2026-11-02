- Je stärker und länger die Erwärmung die 1,5 Grad überschreite, desto höher werde der Anstieg des Meeresspiegels ausfallen: Höhere Temperaturen machten Eisschilde instabiler, was zu einem Anstieg des Meeresspiegels von mehreren Metern über die nächsten Jahrhunderte hinweg führen könne. Dies würde die Anpassungsfähigkeit von Lebensräumen an Küsten und in tiefergelegenen Regionen deutlich übersteigen.
- Der Verlust von Gletschern und Schneedecken erhöhe zudem das Risiko für Umweltgefahren in Bergregionen – von plötzlichen Katastrophen wie Eis- oder Gerölllawinen bis hin zu Wasserknappheit. Je stärker der "Overshoot" ausfalle, desto extremer könnten die Schwankungen der Wasserverfügbarkeit ausfallen.
- Das Auftauen des Permafrosts habe bereits deutlich unter einem Grad Erderwärmung eingesetzt und beschleunige sich mit jeder zusätzlichen Erwärmung. Dieses Auftauen setze nicht nur jedes Jahr Treibhausgase in der Größenordnung von Industrienationen frei, sondern destabilisiere auch das Fundament von Siedlungen und Infrastruktur. Auch das Risiko für Hangrutsche und Waldbrände steige.
Ausfahrt verpasst – Ziel aus den Augen?
"Wenn man auf der Autobahn eine Ausfahrt verpasst, gibt man seine Pläne, ans eigentliche Ziel zu gelangen, nicht auf – man nutzt die erste Gelegenheit, um umzukehren. Mit voller Geschwindigkeit weiterzufahren, macht die Sache nur noch schlimmer", betont die Direktorin der International Cryosphere Climate Initiative, Pam Pearson.