Eigentlich hatte sich die Welt vorgenommen, die Erderwärmung bei 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden. Zwar ist dieses Ziel noch nicht offiziell gerissen, allerdings wird es den Vereinten Nationen zufolge auch nicht mehr zu halten sein, sondern zumindest zeitweise überschritten. Dies bezeichnet man als "Overshoot".