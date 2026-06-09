Überreste abtransportiert Buckelwal endet in dänischer Fabrik - und im Museum

In der Fabrik des Unternehmens in Randers werden die Überreste von Walen wie "Timmy" laut einem Sprecher zunächst in drei Bestandteile getrennt. Das Wasser wird gereinigt und in den Fjord geleitet. Alles Fett – zum Beispiel aus der Speckschicht des Wals – wird in Biodiesel umgewandelt. Und alles andere – Knochen, Sehnen und Haut – wird zu einer Art Mehl verarbeitet, die als Biomasse zur Verbrennung in einer Zementfabrik endet.