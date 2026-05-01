Verschärftes Streckenprofil

Das einst als "Rund um den Henninger-Turm" bekannte und später umbenannte Traditionsevent gibt es seit 1962 und präsentierte sich in diesem Jahr noch anspruchsvoller. Neben der leicht verlängerten Distanz gab es den Burgweg in Schmitten-Niederreifenberg mit einer Länge von rund 500 Metern und einer durchschnittlichen Steigung von etwa elf Prozent als zusätzliche Schwierigkeit. Er wurde dreimal befahren. Das machte es für die Sprinter besonders hart. Für Zimmermann sollte sich das neue Profil als Glücksfall erweisen.