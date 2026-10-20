Nur wenige Wochen nach dem Gewinn des Thüringer Tourismuspreises kann das Naturcamp Lenkgrund in Frauenwald auf die nächste Auszeichnung hoffen: Das Tourismusprojekt gehört zu den fünf Finalisten des Deutschen Tourismuspreises 2026. Über die Preisträger entscheidet eine Fachjury des Deutschen Tourismusverbands (DTV). Zusätzlich wird ein Publikumspreis vergeben, für den bis Anfang November online abgestimmt werden kann.