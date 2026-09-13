Die Spielzeugstädter sind zurück in der höchsten Spielklasse im Freistaat und beeindrucken mit einer extrem kämpferischen Leistung im ersten Saisonspiel. Vor heimischer Kulisse und gut 300 Zuschauern konnte man dem Favoriten aus dem Werratal in der Schlussminute einen Punkt abringen und feierte dies wie einen Sieg. Nach einigen Jahren der Abstinenz war dieses 25:25-Remis eine gelungene Rückkehr im Thüringer Handballoberhaus.