Die Idee ist schon so was wie eine Schnapsidee. Passender wäre freilich: eine Glühwein-Idee. René Kellermann (52) und seine Kumpels Maik und André Menz sowie Björn Schneider, die immer wieder Fotos und Videos von Städten, Dörfern und Ereignissen liefern, um ein Stück ihrer Heimat in den Fokus der Öffentlichkeit rücken zu können, wollten es nun wissen. Ihr Plan: Der wahrscheinlich größte Weihnachtsstern Thüringens sollte zum Abschluss des Nikolausmarktes in Zella-Mehlis leuchten. Und dafür bekamen sie reichlich Unterstützung. Vom Sohn des Ideengebers, Tom Kellermann, beispielsweise. Und von Mario Fleischmann, der die knifflige Transportaufgabe all der Teile, die es für den Weihnachtsstern brauchte, zu lösen hatte. Immerhin mussten 32 Drei-Meter-Stangen über holprige und schlammige Wege an den Ort des Geschehens gebracht werden. Zudem eine riesige Powerbank für die Stromversorgung, die Drei-D-Druckteile, die Daniel König beigesteuert hatte, und einiges mehr.