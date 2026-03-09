Oft und gern geht Hans-Georg Wagner im schönen Haselgrund spazieren. Vor allem jetzt, da des Lenzens erster Hauch über die Wiesen und die munter dahinplätschernde Hasel zieht, verheißen solche kleinen Auszeiten vom Alltag in Gottes freier Natur einen wahren Segen und perfekte Entspannung. Doch halt – bei seiner ersten größeren Runde in der jetzt allmählich wieder erwachenden Natur am Bach entlang fällt dem Rentner etwas Ungewöhnlich ins Auge. Helles, frisches Holz an umgeknickten Bäumen blitzt entlang des Ufers auf. Die noch stehenden Stumpen sind wie Bleistifte angespitzt. Zum Teil sind die am Boden liegenden Stämme abgeschält. Klarer Fall für Hans-Georg Wagner: „Eine Biberfamilie!“ Dass die scheuen Nager nun auch im Haselgrund nahe seines Wohnortes wieder präsent sind, freut den Naturliebhaber, der diese Freude mit den Suhlern teilen möchte und deshalb dieser Tage Redakteur und Fotograf der Heimatzeitung an den „Tatort“ führt.