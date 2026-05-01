Frauen sind in Vorständen von Kreishandwerkerschaften selten zu finden. Die Südthüringer Handwerker haben jetzt aber ein Zeichen gesetzt: Sie wählten in der vergangenen Woche nicht nur ihren erfahrenen Kreishandwerksmeister Stefan Förster aus Steinbach-Hallenberg wieder ins Amt, sondern zugleich Anna Endter aus Schmalkalden-Asbach als seine Stellvertreterin. Der Obermeister der Innung Sanitär-Heizung-Klimatechnik hat damit eine junge Meisterin an seiner Seite, die sogar schon Erfahrung als stellvertretende Obermeisterin der Thüringer Konditorinnung Südthüringen mitbringt. Als Konditorin hat die 37-Jährige ohnehin schon viel Können gezeigt in der elterlichen Konditorei.