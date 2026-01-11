Der David-Schubart-DVAG Challenge-Cup – der Nachfolger des XXL-Cups in Hildburghausen – feierte Premiere: 350 Zuschauer waren in der Werratal-Halle in Hildburghausen dabei und wurden für ihr Kommen belohnt: 42 Treffer in den zwölf Vorrundenbegegnungen; in der Hauptrunde gab es dann nur spannende Aufeinandertreffen mit knappen Ergebnissen und maximal einem Tor Differenz. Die erste Halbfinalbegegnung wurde sogar erst im Neunmeterschießen entschieden.
Überraschung in Hildburghausen? Aus der Schneewehe ins kleine Finale
Redaktion 11.01.2026 - 13:13 Uhr