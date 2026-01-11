Der David-Schubart-DVAG Challenge-Cup – der Nachfolger des XXL-Cups in Hildburghausen – feierte Premiere: 350 Zuschauer waren in der Werratal-Halle in Hildburghausen dabei und wurden für ihr Kommen belohnt: 42 Treffer in den zwölf Vorrundenbegegnungen; in der Hauptrunde gab es dann nur spannende Aufeinandertreffen mit knappen Ergebnissen und maximal einem Tor Differenz. Die erste Halbfinalbegegnung wurde sogar erst im Neunmeterschießen entschieden.