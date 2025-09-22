Die Gastgeber hatten sich diesmal besonders viel vorgenommen. Nach zwei späten Punktgewinnen an den jüngsten beiden Spieltagen sollte nun endlich der erste Kreisoberligasieg eingefahren werden. Die SG 51 wurde dabei als ernsthafter, aber nicht übermächtiger Gegner angesehen. Das Vorhaben wurde beim 6:1-Sieg mit Bravour umgesetzt. Auch wenn die letztlich klare Sache nicht von Beginn an abzusehen war.