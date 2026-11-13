Etliche Besucher sind zur Kreistagssitzung am Donnerstagnachmittag in den Saal des Landratsamtes gekommen. Sie alle interessierte die Entscheidung zum künftigen Schulnetz und die Frage, ob Grundschulen geschlossen werden sollen. Doch Landrätin Peggy Greiser (parteilos) nahm den Punkt überraschend von der Tagesordnung. Es seien kurzfristig zahlreiche Änderungs- und Begleitanträge eingegangen, über die noch diskutiert werden müsse, begründete sie den Schritt. Erst zur nächsten Sitzung im Dezember werde dazu ein Beschluss gefasst.